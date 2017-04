La Pasqua di Roma: tra celebrazioni blindate ed eventi dal centro al litorale

Dalla benedizione di Papa Francesco alle aperture straordinarie nei musei, da una passeggiata pomeridiana ai Fori Imperiali a una gita con pranzo ai Castelli, la città accoglie romani e turisti per la domenica di Pasqua. Lo fa blindatissima, subito dopo gli attentati di Stoccolma e Londra. Con un piano viabilità a protezione della aree di maggior affollamento e dispositivi di sicurezza rinforzati con blocchi e controlli delle forze dell'ordine.

SICUREZZA, VIABILITA' E TRASPORTI - Per la messa del Pontefice, dalle 10 alle 12, massima allerta intorno al Vaticano. L'area di rispetto intorno alla Basilica è stata delimitata tra piazza del Santo Uffizio via della Conciliazione, largo del Colonnato fino a via Resticucci, via della Città Leonina e via di Porta Angelica.

All'interno vi è una zona di massima sicurezza con le strade limitrofe libere dalle auto già da sabato. Vaste aree intorno al Vaticano sono transennate con deviazioni, limitazioni o fermi a vista per le linee di trasporto pubblico e conseguenti soppressioni di fermate nella zona interessata dagli eventi.

Anche le zone della città ad alto afflusso turistico saranno presidiate. Ottocento i militari tra Ostia e i Castelli, con intensificazione dei Carabinieri a cavallo nei parchi pubblici abitualmente presi d'assalto da cittadini e turisti.

I mezzi pubblici durante l'intera domenica di Pasqua osserveranno i normali orari validi per i festivi. E per una Pasqua sicura ma anche pulita, come garantito dall'azienda dei rifiuti, Roma potrà contare su 3700 dipendenti in campo tra operatori ecologici e autisti, che effettueranno in tutta la città i servizi di raccolta differenziata, pulizia e spazzamento.

COSA FARE A PASQUA - Brunch, feste, serate, mostre e visite guidate quanto proposto nel ricco palinsesto della Capitale per la giornata del 16 aprile. Chi trascorrerà la Pasqua a Roma non avrà di che annoiarsi. Tempo permettendo, tra le mete notoriamente prese d'assalto, il litorale di Ostia o il classico pomeriggio al parco. (QUI TUTTI GLI EVENTI).