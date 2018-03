Pasqua e Pasquetta, centro blindato: nella "green zone" vietati i tir. Ecco la mappa

Cessata l'allerta intorno al 41enne tunisino accusato di voler compiere un atto terroristico nel centro di Roma, restano le misure precauzionali per la sicurezza legate ai grandi eventi. Da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile, il fine settimana di Pasqua e Pasquetta alle porte, la città sarà nel mirino di controlli rafforzati da parte delle forze dell'ordine. Niente di eccezionale però, ribadiscono da via di San Vitale.

Ieri mattina in Questura si è tenuto un apposito tavolo tecnico per la predisposizione delle misure nei dettagli. Ma, è stato poi precisato in una nota stampa, "le misure di sicurezza che verranno messe in atto non rappresentano una blindatura ma rispondono alla logica del servizio". L'intento è smorzare il clima di allarmismo generale delle ultime ore. "Non ci saranno misure afflittive - si legge ancora nella nota - ma solo l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e delle attività di vigilanza".

In particolare è stato definito il perimetro della cosiddetta "green zone", l’area all’interno della quale, dalle 19 di giovedì e sino alle 24 del 2 aprile, non saranno ammesse manifestazioni, sarà vietato il trasporto di armi o esplosivi, e non sarà ammessa la circolazione di mezzi pesanti. Ecco gli appuntamenti più attenzionati: giovedì 29 marzo papa Francesco, nel pomeriggio, sarà nel carcere di Regina Coeli per la lavanda dei piedi. Poi sarà la volta della Via Crucis di venerdì sera al Colosseo, sempre con il pontefice presente, e la messa di domenica a San Pietro.

Di seguito tutte le strade che delimitano la "green zone" (CLICCA SU MAPPA IN BASSO):

Piazza della Repubblica, via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV Novembre, via dei Fornari, Foro Traiano, via di S. Alessandrina, Largo Corrado Ricci, via del Colosseo, largo Gaetana Agnesi, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via del Teatro Marcello, via del Foro Olitorio, lungotevere Pier Leoni, lungotevere dè Cenci, lungotevere dei Vallati, lungotevere dei Tebaldi, lungotevere dei Sangallo, ponte P.A.S.A., piazza della Rovere, galleria P.A.S.A., largo di Porta Cavalleggeri, piazza del Sant’Uffizio, via Paolo VI, largo degli Alicorni, piazza Pio XII, largo del Colonnato, via di Porta Angelica, piazza del Risorgimento, via Crescenzio, piazza Cavour, via Ulpiano, ponte Umberto I, lungotevere Marzio, lungotevere in Augusta, via Luisa di Savoia, piazzale Flaminio, via del Muro Torto, piazza del Brasile, via Vittorio Veneto, via Leonida Bissolati, piazza San Bernardo, via Vittorio Emanuele Orlando, piazza della Repubblica.