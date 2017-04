Pasqua sicura: carabinieri a cavallo nei parchi, 800 militari tra Ostia e i Castelli

Continua la massima allerta a Roma e intorni in vista delle feste di Pasqua. A dare supporto per il piano straordinario di controllo del territorio pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma ci saranno anche pattuglie di Carabinieri a cavallo, a piedi e con auto elettriche.

CARABIINIERI A CAVALLO - Le pattuglie del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, già quotidianamente impiegate dall’inizio della primavera, nei parchi pubblici, verranno intensificate in occasione del prossimo fine settimana a Villa Borghese, Villa Ada e Villa Doria Pamphili, abituali luoghi di frequentazione a Pasqua per migliaia di cittadini e turisti.

Così come a cavallo, i Carabinieri saranno presenti nei parchi anche con pattuglie a piedi e a bordo di auto elettriche con compiti di vigilanza, al fine di garantire una permanenza serena alle persone che desidereranno usufruire delle aree pubbliche attrezzate, contrastando eventuali illeciti e degrado.

CASTELLI E LITORALE - Oltre le aree verdi, il centro storico della Capitale, le stazioni nevralgiche della metropolitana, i mezzi pubblici, il litorale romano, le località collinari e montane, i luoghi maggiormente frequentati dai turisti, sono le zone che saranno maggiormente sorvegliate dal piano di controllo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma che prevede l’impiego di circa 800 militari dei Gruppi di Roma, Ostia e Frascati, coadiuvati dalle gazzelle e dai motociclisti del Nucleo Radiomobile per assicurare una fitta rete di controlli su tutte le aree del territorio.

Presso le principali arterie e vie consolari, nonché quelle della zona dei Castelli Romani e del litorale, con particolare attenzione alle Vie Aurelia e Pontina, saranno attuati posti di controllo alla circolazione stradale.

IL CENTRO - Nel centro storico della Capitale, presso le aree basilicali, le stazioni nevralgiche della metropolitana, luoghi maggiormente frequentati da turisti, che si prevedono in gran numero, saranno in atto i dispositivi preventivi antiborseggio. Pattuglie a piedi, a bordo di autoradio, moto, in abiti civili sorveglieranno l’intera Capitale. Nei pressi delle Basiliche e nelle principali piazze saranno attive le Stazioni Carabinieri Mobili dove i cittadini potranno rivolgersi per qualsiasi problema. Saranno intensificati i controlli nei pressi di abitazioni e stabili incustoditi per evitare brutte sorprese ai romani di ritorno dalle vacanze Pasquali.

Saranno intensificati i quotidiani servizi svolti per il contrasto alla microcriminalità con unità antiborseggio nei luoghi più affollati e a bordo dei mezzi pubblici, interventi antiabusivismo nei luoghi più frequentati, controlli agli esercizi commerciali e servizi antitruffa. Questo vasto dispositivo farà capo alla Centrale Operativa di Roma, centro di coordinamento e controllo dei Carabinieri in servizio nella Provincia.