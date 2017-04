Pasqua blindata a Roma: San Pietro zona rossa. Stop auto e parcheggi vietati

Sarà una Pasqua blindata a Roma. Dopo una Via Crucis svolta in totale clima di serenità e pace, la Capitale si appresta a vivere il lungo week end di festività pasquali.

BENE LA VIA CRUCIS - Questa mattina, in occasione del debriefing organizzato per i funzionari impegnati, il Questore Guido Marino ha espresso soddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine, ma soprattutto per la collaborazione delle migliaia di persone provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte alla Via Crucis.

IL WEEK END - Ottima anche la tenuta del piano di mobilità che ha previsto la pedonalizzazione di una vasta area intorno al Colosseo. Oggi l'attenzione si sposta sulla gara di Roma-Atalanta allo stadio Olimpico, mentre nel pomeriggio, partiranno le operazioni di bonifica e costituzione di 3 aree di sicurezza nella zona della Basilica di San Pietro dove domani, il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica a Roma e al mondo.

PARCHEGGI E DEVIAZIONI - Oggi scatteranno le consuete misure contro la sosta selvaggia, con divieti nell'area di piazzale Clodio, del Villaggio Olimpico e del Flaminio. Su Ponte Duca D’Aosta è prevista la chiusura al traffico durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

Confermati i parcheggi dedicati alle auto su piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, l’area tra Foro Italico, piazza Mancini e piazzale Clodio è servita dal tram 2 e dalle linee di bus 23, 31, 32, 69, 70, 168, 188, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.