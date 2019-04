La Pasqua nella Capitale: Messa blindata a San Pietro ed eventi in tutta la città

Metaldetector e doppia area Green Zone in Vaticano dove avrà luogo la consueta benedizione di Papa Francesco a San Pietro. Ma anche musei civici gratuiti e tantissime iniziative anche fuori porta. Anche in questa Pasqua 2019 la Città Eterna è preparata ad accogliere migliaia di turisti.

Tanti gli appuntamenti per chi trascorre la festa in città, anche quest'anno blindata sul fronte sicurezza. Dagli obiettivi sensibili del Centro storico alle periferie, alle stazioni ferroviarie, ai porti e agli aeroporti dell'Urbe, il piano anti terrorismo prevede un dispositivo di controllo rinforzato rispetto all'ordinario, con particolare attenzione ai luoghi di maggior affollamento.

La Santa Messa a San Pietro

Alle ore 10.00 del 21 aprile, domenica di Pasqua, dal Sagrato della Basilica Vaticana Papa Francesco celebrerà la Santa Messa in occasione della Pasqua – al termine si affaccerà dalla loggia centrale della Basilica ed impartirà la Benedizione “Urbi et Orbi”.

Il Lunedì dell'Angelo a Roma

Infine il 22 aprile, lunedì dell’Angelo, alle ore 12.00 Sua Santità Papa Francesco si affaccerà dalla finestra del suo studio privato all’interno del Palazzo Apostolico per la recita della preghiera del Regina Coeli e per impartire la benedizione apostolica ai numerosi fedeli presenti in piazza San Pietro.

Le misure di sicurezza per la Pasqua 2019

In occasione delle celebrazioni sarà predisposta un’area denominata “GREEN ZONE”, comprendente una vasta zona del centro storico dove sono state interdette qualsiasi pubbliche manifestazioni, trasporto di merci classificate pericolose (armi, esplosivi, combustibili, gas infiammabili, etc) nonché l’accesso e transito per tutti i veicoli adibiti al trasporto merci di qualsiasi categoria, anche di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Le aree Green zone

La Green zone (istituita dalle ore 14.00 del 19 aprile fino alle ore 15.00 del 22 aprile) sarà così delimitata:

Piazza della Repubblica – via Nazionale – largo Magnanapoli – via IV Novembre – Via dei Fornari – Foro Traiano – Via di S. Alessandrina – Largo Corrado Ricci – Via del Colosseo – Largo Gaetana Agnesi – Via Nicola Salvi – Piazza del Colosseo – Via Celio Vibenna - Via di San Gregorio – Piazza di Porta Capena – Via del Circo Massimo – Via della Greca – Piazza Bocca della Verità – Via del Teatro Marcello – Via del Foro Olitorio - Lungotevere Pier Leoni – Lungotevere dè Cenci – Lungotevere dei Vallati – Lungotevere dei Tebaldi – Lungotevere dei Sangallo – Ponte P.A.S.A. - Piazza della Rovere – Galleria P.A.S.A. – Largo di Porta Cavalleggeri – Piazza del Sant’Uffizio – Via Poalo VI – Largo degli Alicorni – Piazza Pio XII – Largo del Colonnato – Via di Porta Angelica – Piazza del Risorgimento – Via Crescenzio – Piazza Cavour – Via Ulpiano – Ponte Umberto I° - Lungotevere Marzio – Lungotevere in Augusta - via Luisa di Savoia – piazzale Flaminio – via del Muro Torto – piazza del Brasile - via Vittorio Veneto - via Leonida Bissolati – piazza San Bernardo – via Vittorio Emanuele Orlando - piazza della Repubblica.

Predisposta inoltre una doppia area di sicurezza con varchi d’accesso controllati con metal detector. In ogni area saranno effettuate bonifiche con artificieri, unità cinofile anti-esplosivo e controlli con metal detector fissi e portatili.

A vigilare a largo raggio le unità operative antiterrorismo, personale della Polizia di Stato altamente specializzato ed equipaggiato per verificare particolare minacce ed assicurare il primo intervento in eventuali situazioni critiche.

Sul campo anche i reparti speciali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. I servizi di vigilanza saranno estesi presso gli scali ferroviari, caselli autostradali, aeroporti e porti. Il piano è stato studiato per garantire condizioni di massima sicurezza per tutti coloro che vorranno partecipare agli eventi religiosi. Il tutto verrà gestito dalla sala gestione Grandi Eventi della Questura di Roma direttamente coordinata dal Questore di Roma, Carmine Esposito.

La Pasqua e la Pasquetta sono delle giornate ottime da dedicare alla visita di Roma e delle sue bellezze.

Tanti sono infatti i luoghi da poter visitare nel weekend festivo: musei statali, musei civici di Roma Capitrale, musei privati, aree archeologiche statali, il Polo Museale del Lazio, i parchi archeologici dell'Appia e di Ostia Antica sino ad arrivare fuori porta, più precisamente a Tivoli dove saranno aperte Villa Adriana, Villa d'Este e Villa Gregoriana. Oltre a ciò sarà possibili passare la giornata anche al Bioparco, all'Orto Botanico, a Villa Farnesina, Galleria Doria Pamphilj, la Casina di Raffaello, Technotown, Explora, i Giardini della Landriana, l'Oasi di Ninfa, le Domus Romane e tanto altro.

Per quanto concerne il trasporto pubblico come informa Muoversi a Roma, domenica 21 aprile, per la Celebrazione della Santa Pasqua saranno attuate limitazioni alla sosta e alla circolazione sulle strade a ridosso della Basilica. Dalle 11 alle 13, in piazza Madonna di Loreto, manifestazione "per la vita di Radio Radicale". E' prevista la partecipazione di 200 persone.

Lunedì 22 aprile, per la recita dell'Angelus a San Pietro saranno attuate limitazioni alla sosta e al traffico sulle strade attorno alla Basilica. Possibili ripercussioni sulla viabilità.

Corteo storico per il Natale di Roma dalle 10,30 alle 13,30 con partenza e arrivo Circo Massimo/via dei Cerchi. Dalle 7 alle 18 è prevista la chiusura di via dei Cerchi, mentre dalle 10 alle 13,30 sarà chiuso il percorso del corteo. Sono già state pianificate le deviazioni dal normale itinerario delle linee C3, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 130F, 160, 170, 628, 715, 716, 781.

Terminato il lungo weekend di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo a partire da martedì 23 aprile, e sino al 26, viene consolidato e rafforzato il progetto Scuole Aperte che nasce per rispondere al bisogno di proporre un'opportunità ai bambini e ai ragazzi durante le vacanze scolastiche, tramite attività educative di qualità e assicurando inoltre un sostegno ai genitori che lavorano.

Ogni proposta progettuale deve prevedere diverse attività, suddivise per fasce di età (3-5 anni), (6-9 anni) e (10-13 anni). Per le vacanze pasquali sono state accettate 18 proposte progettuali. Le scuole resteranno aperte anche durante i giorni del ponte. Le attività si svolgeranno il 18,19, 23, 24 e 26 aprile.

I 18 istituti comprensivi (qui l'elenco) potranno avvalersi delle risorse interne alle scuole e delle associazioni attive sui territori, sulla base dei progetti già approvati dal Consiglio di Istituto. I progetti prevedono un ventaglio ampio ed eterogeneo di attività: corsi di lingua; laboratori di attività ludico-motorio-espressive; laboratori di teatro e di artigianato; percorsi di invito alla lettura; teatro; fumettistica e musical; attività musicali; informatica. Le attività vengono erogate tutte a titolo gratuito e saranno aperte anche ai bambini del territorio iscritti alle scuole limitrofe.