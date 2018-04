La Pasqua di Roma: Messa blindata a San Pietro ed eventi in tutta la città

Dalla consueta benedizione di Papa Francesco in Vaticano, alla pedonalizzazione dei Fori Imperiali, ai musei civici gratuiti, la Capitale accoglie romani e turisti per la domenica di Pasqua. Tanti gli appuntamenti per chi trascorre la festa in città, anche quest'anno blindata sul fronte sicurezza specie dopo le ultime minacce dei terroristi dell'Isis e le operazioni che hanno portato a cinque arresti sul territorio del Lazio. Dagli obiettivi sensibili del Centro storico alle periferie, alle stazioni ferroviarie, ai porti e agli aeroporti dell'Urbe, il piano anti terrorismo prevede un dispositivo di controllo rinforzato rispetto all'ordinario, con particolare attenzione ai luoghi di maggior affollamento, e il dispiegamento di 10mila uomini. Ma l'allerta sicurezza non ferma i visitatori che scelgono Roma per le vacanze pasquali. Il flusso turistico, confermato da Federalberghi Roma, è in crescita: più 2% i turisti attesi per il weekend, secondo i dati delle prenotazioni nelle strutture ricettive.

Sicurezza e viabilità

Domenica, dalle 10 alle 12, la solenne messa e benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro. L'area è tra quelle maggioramente attenzionate, con sette varchi di controllo per chi accede alla Basilica. A supporto dell'attività delle pattuglie ordinarie, in campo i reparti speciali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, impiegati in funzione di prevenzione ma pronti a intervenire in caso di criticità.

Anche il Vaticano rientra nella cosiddetta "green zone", l'area dove già da giovedì 29 marzo e fino al lunedì di Pasquetta, sono vietate le manifestazioni, il trasporto di armi o esplosivi, e la circolazione di mezzi pesanti. Le forze dell'ordine saranno supportate da un reticolo di telecamere di videosorveglianza che conta oltre un centinaio di apparati.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sia le linee metro che il servizio bus saranno regolari. Eccezion fatta per l'area dei Fori Imperiali, pedonale sia il 1 che il 2 aprile. Qui subiranno deviazioni la linea notturna n2 e i bus 51, 75, 85, 87, 118.

La prima domenica del mese apre le porte dei musei che, proprio nel giorno di Pasqua, saranno a ingresso gratuito così come monumenti e parchi archeologici. Nei Musei Civici di Roma ricca l'offerta di mostre, concerti e attività. Il Mercato Centrale offre un gustosissimo brunch di Pasqua e, imperdibile nell'elenco di appuntamenti del giorno, l'apertura del Giardino di Ninfa. Per gli amanti delle gite fuori città il luogo adatto è il parco Egeria, con musica, animazione per bambini e sei ristoratori che offriranno un menù ricco di tradizione e piatti tipici.

Poco distante da Roma tutto il fascino della Cascata delle Marmore, dove ci si potrà immergere nella natura e rilassarsi facendo una passeggiata per i sentieri che costeggiano la cascata. Tra gli eventi da segnalare la mostra del giapponese Hiroshige, la Fiera Country, tuffo in un vero e proprio villaggio indiano, e i tanti appuntamenti per i bambini, alle prese con caccia alle uova e attività ludiche.