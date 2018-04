Troppe parolacce e bestemmie durante partite a carte: centro anziani sospende i tornei

"Troppe parolacce e bestemmie durante le partite a carte". Per questo la direzione del centro sociale diurno di via Giacomo Matteotti a Frascati, in provincia di Roma, ha deciso di mettere in punizione i suoi ospiti anziani sospendendo per un mese i tornei quotidiani di bris

"Ripetute sollecitazioni indirizzate ai frequentatori del gioco delle carte, di attenersi ad un comportamento di civile convivenza, non hanno prodotto alcun risultato- si legge nella nota diffusa dal comitato di gestione- la situazione non è più sostenibile pertanto a partire dal primo maggio e per la durata di un mese il gioco di carte è sospeso". Da tempo, a seguito di proteste di frequentatori e vicinato, i responsabili del centro diurno autogestito erano stati costretti ad affiggere il cartello 'Vietato bestemmiare'.

Per saperne di più l'agenzia Dire ha interpellato il consigliere comunale Marco Lonzi, che ha la delega al centro anziani: "Tutto quello che c'era da dire è stato detto dai principali organi di informazione- commenta- il fenomeno in queste ore è diventato virale ma si tratta di un episodio banale. E' soltanto un modo come un altro per richiamare una piccola minoranza, quindi pochissime persone, ad un centro civico piu' alto e al rispetto delle regole del buon vivere".

Ma lei è d'accordo con la decisione di sospendere i tornei di carte? "Sì, sono sicuramente d'accordo con questa decisione- risponde Lonzi- pero' sono anche certo che la questione si risolvera' nel migliore dei modi". Non e' la prima volta, intanto, che il comitato del centro anziani di Frascati prende un provvedimento del genere... "Prima di questo c'è stato anche qualche altro richiamo nei confronti degli anziani- fa sapere il consigliere- a seguito di alcune proteste arrivate dai vicini che hanno dei bambini". Ad essere iscritti al centro sono "oltre 500 anziani- tiene infine a sottolineare Lonzi- e con questi numeri e' normale che ci possa essere una sparuta minoranza di persone che vanno un po' fuori le righe... Per fortuna di chi ne usufruisce, in ogni caso, il centro ha uno spazio esterno molto ampio e bello, con alberi e campo da bocce". [FONTE AGENZIA DIRE]