Sorpresi a rubare, aggrediscono carabinieri: due feriti. Uno dei ladri era ricercato

Colpo in appartamento sventato ai Parioli. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in collaborazione con quelli della Compagnia Roma Parioli, la scorsa notte, a seguito di una segnalazione giunta al NUE 112, hanno arrestato un cittadino albanese di 36 anni: nullafacente, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per tentato furto aggravato.

Tentato furto in appartamento ai Parioli

L’uomo, con un complice riuscito a scappare che però è già stato identificato e ricercato, è stato scoperto mentre stava svaligiando un appartamento in via Carlo Linneo. Sorpreso ha reagito violentemente all’arrivo dei Carabinieri.

Due case svaligiate nello stesso stabile: oro e argenteria recuperati

I militari hanno recuperato l’intera refurtiva: in due grossi borsoni il "bottino" sottratto dall'abitazione dove il colpo era in corso e quello rimediato in un'altra casa dello stesso stabile svaligiata in precedenza.

Entrati mediante l’effrazione delle porte d’ingresso, con alcuni arnesi da scasso, i due ladri erano riusciti ad asportare oggetti in oro e di argenteria. Fortunatamente alcuni condomini hanno udito i rumori e hanno dato l’allarme.

Ladro arrestato: era ricercato dal 2016

Dopo l’arresto, il 36enne è stato portato in caserma e da accertamenti più approfonditi, è emerso che su di lui pendeva un mandato di cattura dal 2016 in quanto il Tribunale gli aveva revocato gli arresti domiciliari dandogli la custodia cautelare in carcere. Dopo la notifica dell’atto è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli.

Luogo del furto raggiunto con autovettura rubata

I Carabinieri hanno anche sequestrato un’autovettura, usata dai due ladri per raggiungere lo stabile, le cui chiavi sono state trovate nei pantaloni dell’arrestato, parcheggiata a pochi metri dal portone d’ingresso, risultata rubata a Roma lo scorso 15 luglio. La refurtiva è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari mentre, gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.

Carabinieri feriti nell'inseguimento

Nelle fasi concitate dell’arresto, con inseguimento a piedi, due Carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti hanno riportato delle lesioni. Uno se la caverà con 7 giorni per una contusione e distorsione del polso dx mentre l’altro è stato ricoverato in osservazione presso l’Ospedale Sant’Eugenio per una sospetta micro frattura di una vertebra.