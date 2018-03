Parco di Veio: nelle ville scoperto laboratorio clandestino di hashish e marijuana

Un laboratorio della droga in due ville all'interno del parco regionale di Veio, dove sono stati tratti in arresto due responsabili, un italiano e un romeno, e sequestrati 2,1 chili di hashish e 700 grammi di marijuana. I militari del I Gruppo della Guardia di Finanza di Roma sono arrivati nella zona rurale di Roma nord a seguito di un'accurata attività di ricostruzione dei canali di approvvigionamento dello stupefacente.

Infatti, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono state avviate a seguito di alcuni piccoli sequestri nei confronti di spacciatori, attivi nella movida romana, di hashish di ottima qualità.

Attraverso lunghe e mirate attività di osservazione e pedinamento, le Fiamme Gialle sono giunte alle porte di Roma nord dove hanno individuato due ville, da cui si registrava un insolito fermento "lavorativo". È scattata, così, l'operazione di polizia nel corso della quale sono stati sottoposti a sequestro 2 laboratori per la lavorazione della marijuana e le attrezzature necessarie per la realizzazione di una coltivazione indoor, tra cui 300 vasi, piantine e semi di cannabis, in grado di assicurare fino a 4 raccolti all'anno.

Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti 2,1 chili di hashish già confezionati e pronti per essere smerciati e 700 grammi di marijuana in corso di trattamento. L'esame tossicologico, condotto sui campioni dello stupefacente, ha evidenziato una percentuale di principio attivo di THC intorno al 65%, che avrebbe consentito di produrre circa 47.000 dosi. Una volta immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre 150mila euro.

Il soggetto italiano di anni 29, responsabile della produzione, è stato associato presso la Casa Circondariale di Regina Coeli; mentre il cittadino romeno di anni 29, dedito principalmente all’attività di spaccio, è stato posto agli arresti domiciliari.