Parco della Madonnetta: incendio nell'area dell'ex Centro Sportivo

Incendio nell'area dell'ex Centro Sportivo del Parco della Madonnetta. E' successo nella mattinata di lunedì 11 giugno. A spegnere il rogo i Vigili del Fuoco. Un episodio che si somma a quelli dello scorso anno. Il parco ricade nell'area dell'ex Punto Verde Qualità di Acilia, già al centro di beghe e polemiche.

Una storia lunga e complessa quella del PVQ di via Molajoli. "Chiediamo a gran voce un intervento immediato da parte dell'Amministrazione Comunale, non con fotografie e slogan su Facebook ma con fatti concreti e che intervenga con uno sfalcio serio, non solo propagandistico, al fine di tutelare l'incolumità pubblica", commentano dall'associazione Salviamo il Parco della Madonnetta.

"Non esiteremo a denunciare alla Corte dei Conti per danno erariale i responsabili diretti del Comune di Roma, in quanto l'incuria ha fatto sì che lo scorso anno si impegnassero più volte le forze dell'ordine ed i mezzi di soccorso. Speriamo che non inizi oggi una stagione come quella dello scorso anno perché è assurdo impegnare le forze pubbliche preposte in questo modo", dicono dall'Associazione Parco della Madonnetta che rinnova l'appello all'Amministrazione Pubblica affinché "faccia il suo dovere e trovi una soluzione tampone in attesa di un qualcosa che sta apparentemente e auspicabilmente escogitando all'interno dei propri Uffici".