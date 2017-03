Parco di Centocelle, ritrovate targhe rubate e pezzi di slot machine

Intervento dei vigili nel parco di Centocelle. Gli agenti del nucleo Tutela Ambiente del V gruppo Casilino, che stanno portando avanti un programma di monitoraggio dell'area, hanno scoperto all'interno di un pozzo ben 34 targhe di autoveicoli, delle quali 28 risultano appartenenti a mezzi rubati.

Oltre alle targhe, probabilmente gettate nel pozzo da molto tempo, hanno rinvenuto parti di dieci slot machine completamente smontate. Sono in corso controlli e accertamenti sulle targhe e sui numeri di matricola delle apparecchiature, al fine di risalire eventualmente ai responsabili.

Sia la presenza di targhe che di pezzi di macchinette da gioco era stata documentata da RomaToday in data 7 febbraio, in occasione di un sopralluogo della commissione Ambiente sui roghi tossici nel canalone. Abbiamo rinvenuto le slot machine abbandonate sul lato di via di Centocelle e le targhe dentro al pozzo sul lato di viale Togliatti, esattamente dietro la spianata di cemento, con abusi edilizi annessi, e gli sfasciacarrozze.