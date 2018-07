Parcheggio selvaggio sul litorale: multati 216 automobilisti

Parcheggio selvaggio sul litorale di Fiumicino. Anche nel weekend appena trascorso, gli uomini e le donne della Polizia Locale hanno presidiato il territorio con particolare attenzione nei confronti delle località più gettonate da chi sceglie di passare una giornata al mare. A rendere noti i numeri di questi ultimi due giorni è il Corpo di Polizia locale del Comune aeroportuale.

Parcheggio selvaggio al Villaggio dei Pescatori

Per contrastare il parcheggio selvaggio, sono state fatte in totale 216 multe. Il maggior numero di verbali ha riguardato veicoli in sosta al Villaggio dei Pescatori di Fregene e a Focene. Ma numerose contravvenzioni sono state prese anche a Passoscuro e a Fiumicino. In totale, poi, sono stati rimossi 5 veicoli, tutti a Focene. Controlli per la viabilità sono stati fatti anche a Parco Leonardo.

"Ottimo lavoro della polizia municipale"

"Gli agenti del Corpo di Polizia locale stanno svolgendo un ottimo lavoro, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di organico e alla vastità del territorio da presidiare. A loro - il commento del Sindaco di Fiumicino Esterino Montino - va il mio ringraziamento per quanto stanno facendo durante questa stagione estiva".