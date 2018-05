Trastevere: parcheggiatore abusivo nonostante il foglio di via da Roma, denunciato

La zona della movida di Trastevere è finita sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri, che nella notte hanno arrestato un pusher, denunciato un parcheggiatore abusivo e multato un locale che vendeva alcolici oltre l’orario consentito. I controlli hanno portato all’identificazione di 80 persone e 35 veicoli.

Controlli dei carabinieri a Trastevere

Nei pressi di piazza Trilussa un 50enne romano, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga del quartiere, è stato sorpreso a cedere dosi di crack ad un giovane. Passando per piazza San Francesco d’Assisi, invece i militari hanno riconosciuto un 47enne, originario della provincia di Salerno, intento ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, nonostante fosse stato già inibito con foglio di via obbligatorio.

Multato minimarket

Infine, durante gli accertamenti alle attività commerciali, i carabinieri hanno riscontrato che un minimarket di via dei Panieri vendeva alcolici oltre l’orario previsto ed hanno multato il titolare, 29enne cittadino del Bangladesh, con una sanzione pari a 6.660 euro.