Stretta sui parcheggiatori davanti gli ospedali: fermati 16 abusivi

Sedici parcheggiatori abusivi fermati. E' questo l'ultimo bilancio di una operazione della Polizia di Roma Capitale intervenuta nelle strade intorno agli ospedali romani del San Camillo, Bambin Gesù, Policlinico, in zona Eur e in alcune aree centrali tra cui Bocca della Verità e zona Ghetto.



Continua, quindi, la repressione del fenomeno con interventi mirati, come quello di questa stamattina disposto dal Vicecomandante Dottor Di Maggio, che ha visto impiegare agenti del Comando PSO, del GPIT e dei vari gruppi territoriali.



Sono state fermate 16 persone, condotte al Comando Generale per identificazione e per notificare i relativi verbali. Uno di questi parcheggiatori, di nazionalità bengalese, è stato accompagnato al Centro di Identificazione, perché sprovvisto di documenti. È risultato risiedere illegalmente sul territorio italiano ed è quindi stato denunciato ai sensi della legge sull'immigrazione clandestina.