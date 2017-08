Trastevere: stretta contro i parcheggiatori abusivi, 4mila euro di multe

Continua la lotta ai parcheggiatori abusivi a Roma. Tra Piazza in Piscinula e Lungotevere Sanzio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, unitamente ai colleghi della Stazione di Roma Montespaccato, hanno individuato 5 parcheggiatori abusivi, due cittadini italiani e tre stranieri, che sono stati sanzionati per la somma complessiva di circa di 4000 euro.

A loro carico è stato emesso anche un ordine di allontanamento da quei luoghi. Multato anche un giovane che stava consumando bevande alcoliche in strada, contravvenendo all’ordinanza antialcol del Comune di Roma.

In via del Politeama, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese hanno bloccato un 21enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, che qualche istante prima aveva rubato uno smartphone ad un giovane, strappandoglielo dalle mani. Il ladro è stato raggiunto e ammanettato in una via adiacente, dove aveva tentato invano di nascondersi con la refurtiva.