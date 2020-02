Eur, denunciati 4 parcheggiatori abusivi: sequestrati soldi e chiavi

Arrivavano, parcheggiavano in maniera più o meno consentita, ed affidavano le chiavi a dei parcheggiatori abusivi. Al loro ritorno però hanno trovato ieri una sorpresa: l'auto c'era, il parcheggiatore con le chiavi no. Tutto merito della Polizia che, intervenuta nella zona del Colosseo quadrato, ha denunciato 4 parcheggiatori abusivi.

I 4 operavano nelle vie intorno al Palazzo della Civiltà Italiana. Gli agenti della Polizia di Stato, durante un servizio ad hoc, ne hanno osservato il comportamento e sono intervenuti dopo che gli stessi avevano intascato alcuni euro e preso in consegna varie auto con annesse chiavi. I 4, di età compresa tra i 37 ed i 57 anni, 3 italiani ed un bulgaro, nel recente passato erano stati sanzionati per fatti analoghi quindi, secondo la normativa del codice della strada, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e sono state sequestrate ai fini della confisca le somme di denaro ricevute in pagamento.

In applicazione del decreto di sicurezza urbana ai 4 è stato notificato l’ordine di allontanamento. Mentre i parcheggiatori erano negli Uffici del commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, i loro cellulari hanno iniziato a squillare incessantemente. Erano i proprietari delle auto. Tutti sono stati invitati presso gli uffici di polizia e lì sono rientrati in possesso delle chiavi delle loro auto. Alla fine della giornata 27 sono state le auto riconsegnate.