Ostia: parcheggiatore abusivo davanti la sede del X Municipio, denunciato

E' stato denunciato a piede libero. Protagonista della vicenda un senegalese sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo a piazza della Stazione Vecchia, ad Ostia, davanti il X Municipio. L'uomo è stato notato, nei passaggi effettuati da una pattuglia di Carabinieri che vigilava la zona, mentre sostava nell'area di sosta.



I Carabinieri, insospettiti, si sono fermati a distanza per tenerlo d’occhio, scoprendo la sua attività di parcheggiatore abusivo. I militari lo hanno fermato per un controllo e, a seguito di fotosegnalamento, è risultato gravato da un decreto di espulsione al quale non aveva mai ottemperato.



Il cittadino senegalese è stato, quindi, denunciato a piede libero e accompagnato all’Ufficio Stranieri della Questura di Roma per le pratiche connesse al suo rimpatrio.