Parcheggiatore abusivo sul lungotevere in Augusta: multato

Multato per l’attività di parcheggiatore abusivo e destinatario di un ordine di allontamento. Lui è un parcheggiatore abusivo ed è stato bloccato e multato dagli agenti del I Gruppo Centro (ex Trevi) della Polizia Locale di Roma Capitale. I 'caschi bianchi' sono intervenuti alle 10:00 di venerdì 22 febbraio in lungotevere in Augusta, in Centro Storico, e hanno proceduto alla identificazione del parcheggiatore abusivo.

L’uomo, extraxcomunitario, è risultato in possesso di regolare permesso di soggiorno e documento di identità. E’ stato sanzionato per l’attività di parcheggiatore abusivo e a suo carico è stato emesso un ordine di allontamento.