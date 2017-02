Centro: parcheggiatore abusivo estorce 50 euro ad anziano, denunciato

Aveva estorto 50 euro ad un anziano in piazza Bocca della Verità. Un 40enne parcheggiatore abusivo è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale per aver commesso una truffa ai danni dell'automobilista.



La vittima aveva accompagnato la moglie agli uffici comunali. Approfittando forse dell'età del malcapitato e con continue insistenze il 40enne è riuscito a farsi dare 50 euro, dileguandosi poi nel nulla.



La coppia ha quindi chiesto aiuto ad una pattuglia di passaggio che ha accompagnato i due a sporgere denuncia presso il vicino Comando Generale di via della Consolazione. Riconosciuto grazie alle foto segnaletiche, sono scattate subito le ricerche del truffatore.



Grazie ad alcuni appostamenti, stamattina la Polizia Locale è riuscita ad individuarlo proprio nell’area ove era stato avvistato l’ultima volta, a piazza Bocca della Verità.



Dopo le necessarie verifiche in centrale sono risultati a suo carico numerosi precedenti specifici, oltre a reati per estorsione, rissa aggravata e rapina a mano armata. Attualmente l'uomo è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che valuterà i provvedimenti del caso.