Ostia, parcheggiatore abusivo ai Cancelli con un mandato di cattura: in manette

Un parcheggiatore abusivo è stato fermato ieri a Ostia, nei pressi del quarto cancello, da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale. L'uomo, di nazionalità marocchina, è stato arrestato in esecuzione al mandato di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria il 24 febbraio scorso.

Sono stati gli agenti del GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana) che, durante i consueti controlli sul litorale romano, hanno individuato il parcheggiatore che, come segnalato anche da alcuni cittadini, era solito estorcere denaro ai conducenti in cerca di parcheggio.

L'uomo, sprovvisto di documenti, è stato portato presso gli uffici di fotosegnalamento di via della Consolazione, dove, dagli accertamenti eseguiti è emerso il mandato di cattura a suo carico emesso dal Tribunale di Trani per furto in appartamento, motivo per cui doveva scontare un anno di prigione e versare 400 euro di ammenda.

Il 38enne, con numerosi precedenti penali a suo carico, è stato tradotto dagli agenti al carcere di Rebibbia, dove sconterà quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.