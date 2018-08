L'incontro col Papa e il concerto: in 60mila al Circo Massimo. Strade chiuse e bus deviati nel week end

Sessantamila ragazze e ragazzi giungeranno da tutta Italia a Roma per incontrare Papa Francesco. Sabato 11 e domenica 12 agosto sono in programma al Circo Massimo due giornate di incontri, preghiera e musica per l'iniziativa organizzata dalla Conferenza episcopale italiana in vista del prossimo Sinodo di ottobre, dedicato proprio ai giovani.

Papa Francesco al Circo Massimo

Alcuni giovani che si sono messi già in cammino, arriveranno a Roma venerdì sera e dormiranno nelle parrocchie, ma la maggior parte arriverà sabato mattina per convergere nel grosso parco capitolino, che sarà aperto dalle 13. Alle 16:30 l'accoglienza, poi l'arrivo di Papa Francesco, che farà il giro dell'area e salirà sul palco.

Alle 19:45 l'inizio della Veglia per il Sinodo. Il Papa lascerà il Circo Massimo alle 20.30, quindi dalle 21.30 il momento di festa, che sarà aperto dalla Banda Rulli Frulli che canterà con i Perturbazione, poi i più famosi Clementino, Alex Britti e Mirkoeilcane.

Poi domenica 12, con piazza San Pietro che sarà aperta dall'alba. Alle 9:30 la messa celebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti, che terminerà con l'Angelus del Papa, atteso in piazza mezz’ora prima.

Strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 agosto

I primi provvedimenti per la viabilità, come sempre, saranno divieti di sosta e rimozioni dei veicoli che verranno attuati entro le 7 di sabato e poi nella giornata di domenica entro le 13 nell'area intorno al Circo Massimo. A queste prime misure, si aggiungerà la chiusura delle strade. Nella notte tra venerdì e sabato sarà chiusa via dei Cerchi, da piazza di Porta Capena a via di San Teodoro. Poi dalle 7 di sabato scatterà lo stop alla circolazione su via del Circo Massimo a partire da viale Aventino, in via della Greca, in via dei Cerchi sino a Bocca della Verità e in via dell'Ara Massima di Ercole.

Autobus deviati nel week end

Chiusure al traffico che imporranno, dalle 7 di sabato, la deviazione di sei linee bus: C3, 81, 118, 160, 628 e 715. Le linee 81 in direzione di piazza Risorgimento, 118 verso l'Appia, 160 in direzione di viale Washington, 628 verso la Farnesina e C3 diretta al Flaminio saranno deviate da piazza di Porta Capena su viale Aventino, via della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazzale dell'Emporio, lungotevere Aventino, via Santa Maria in Cosmedin e piazza della Bocca della Verità.

Al ritorno, tranne la 118, percorreranno via Santa Maria in Cosmedin, lungotevere Aventino, piazza dell'Emporio, via Marmorata, piazza di Porta San Paolo, via della Piramide Cestia e viale Aventino. Stesso percorso, sino a Porta San Paolo, anche per la linea 715 diretta a via Tiberio Imperatore; in direzione del Centro percorrerà invece via della Piramide Cestia, Porta San Paolo, via Marmorata, piazzale dell'Emporio, lungotevere Aventino e via di Santa Maria di Cosmedin.



Da inizio servizio e sino alle 7, quindi prima delle chiusure al traffico delle strade intorno al Circo Massimo, la linea 628 seguirà una deviazione differente in arrivo da via Cesare Baronio: una volta giunti su piazza di Porta Capena, i bus proseguiranno per viale Aventino, via del Circo Massimo e via dei Cerchi.

I pullman in arrivo a Roma

Molti dei partecipanti giungeranno a Roma in pullman, circa 600 i veicoli che saranno parcheggiati nelle strade dell'Eur, in viale della Letteratura, viale della Pittura, viale dei Primati Sportivi, via Ciro il Grande, piazza Parri e viale Egeo. Tra venerdì e domenica, l'arrivo e la partenza dei veicoli così come l'afflusso e il deflusso dei partecipanti potrebbe avere ripercussioni sui tempi di marcia delle linee 703L, 763, 764, 767, 771, 777, 778 e 787.