Precipita dall'hotel in Centro: morto Paolo Tenna, Ad di Piemonte Film Commission

Un uomo di 47 anni, di Torino, è stato trovato morto in strada in piazza San Bernardo intorno alle 6:00 del mattino di oggi, 30 maggio. A dare l'allarme un passante che, notato il corpo nella piazzetta adiacente alla chiesa di San Bernardino alle Terme in pieno Centro, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112. A perdere la vita Paolo Tenna, Ad di Piemonte Film Commission. L'uomo era ospite del vicino hotel con ingresso in via Vittorio Emanuele Orlando.

Sul corpo del 47enne, secondo un primo esame medico, sono state riscontrate ferite da caduta da impatto e non da una colluttazione. Al momento i Carabinieri della stazione Quirinale e del Nucleo investigativo che stanno svolgendo i rilievi indagano senza escludere nessuna pista. Neanche quella dell'estremo gesto, così come è possibile sia stata una caduta accidentale dalla finestra.

Paolo Tenna si trovava nella Capitale da qualche giorno per partecipare alla riunione del Cda di Cinecittà del quale faceva parte ed era già stato ospite in passato dell'hotel dove ha poi trovato la morte.

Informata l'Autorità Giudiziaria e terminati gli accertamenti di rito la salma di Paolo Tenna verrà messa a disposizione dei familiari che si trovano nel capoluogo piemontese dove l'uomo era residente.

Nato nel 1972, imprenditore torinese nel campo del product placement cinematografico, a 24 anni Paolo Tenna fondò la sua prima società di advertising. Nello stesso anni vinse, con testimonial Ricky Tognazzi, il premio di Pubblicità Progresso nella categoria miglior spot nel campo del sociale.

L'anno successivo da vita alla Top Time, ancora con Ricky Tognzzi e Simona Izzo, dove ricopre il ruolo di amministratore delegato.

Nell’agosto 2010 viene nominato AD di Fip (Film Investimenti Piemonte sr.), ricoprendo il ruolo per diversi anni. Nel 2013 entra nel Cda (Consiglio d'Amministrazione) di Film Commission Torino Piemonte insieme ai consiglieri Antonella Frontani, Antonella Parigi (assessore alla Cultura della Regione Piemonte), Maurizio Braccialarghe (assessore alla Cultura della Città di Torino) e Paolo Damilano Presidente.