Rubato il furgone di Paolo Ruffini, l'attore in tournée con i ragazzi disabili. L'appello per ritrovarlo

E' stato rubato a Roma il furgone usato dall'attore Paolo Ruffini, impegnato nella serata di lunedì al Teatro Brancaccio in via Merulana nello spettacolo 'Up&Down', l'evento teatrale con protagonisti anche cinque ragazzi con sindrome di down, uno autistico ed uno in carrozzina.

Alla seconda data romana hanno assistito più di 1.700 spettatori. Martedì mattina, però, la brutta notizia. Qualcuno aveva rubato il furgone carico di materiali e scenografie, parcheggiato all'inizio di via Casilina, all'angolo con via di Porta Maggiore. La segnalazione del furto è stata subito fatta alla polizia.

"Visto che il successo e la felicità, a volte, danno fastidio a qualcuno e che la vita è fatta di Up&Down, vi comunico che in via Casilina (Roma), in prossimità di Piazza di Porta Maggiore - scrive Paolo Rudffini sul suo profilo Facebook -, ci hanno rubato questo furgone con dentro tutti i nostri materiali e le nostre scenografie. Se qualcuno a Roma lo vedesse in giro, mi può mandare un messaggio in privato. P.S. Voi avrete anche il mio furgone, ma la mia felicità non la potete rubare!". Continuano le ricerche dell'Iveco Daily rosso con il volto di Ruffini stampato.