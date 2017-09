Denunciò sequestro nel centro di via del Frantoio: nei guai per un accusa di furto in un supermercato

E' stata trovata fuori dal supermercato Carrefour di via Grotta di Gregna, 159 con una busta della spesa contenente alimenti di vario genere, tutti completamente rubati. Non c'è pace per Pamela già protagonista, suo malgrado, di una vicenda che l'ha portata agli onori della cronaca avvenuta in via del Frantoio nella cosiddetta rivolta del Tiburtino III.

Il coinvolgimento dei fatti in via del Frantoio

La donna è, infatti, già indagata in relazione alle violenze che si sono verificate nel centro accoglienza gestito dalla Croce Rossa Italiana, durante le quali un cittadino eritreo di 40 anni rimase ferito alla schiena da un'arma contudente. Pamela aveva avuto un diverbio con Yacob N..

Una informativa dei Carabinieri la indicava infatti come coinvolta in una colluttazione con lo stesso migrante, mentre alle telecamere di RomaToday aveva raccontato la sua versione. Differente.

Spesa "gratis" al Carrefour

Per la donna, mamma di un bambino di 18 mesi, i guai non sono finiti. Ieri i Carabinieri di Santa Maria del Soccorso erano andati a trovarla a casa per notificarle un atto di una precedente rapina avvenuta al vicino supermercato Carrefour.

Lei, nonostante l'obbligo di dimora a cui è sottoposta, però non era nella sua abitazione. I miliari, così, con grande intuito si sono immediatamente diretti proprio al Carrefour trovandola, fuori dal supermercato, con una busta piena di prodotti e alimenti risulati rubati, come confermato dai responsabili dell'esercizio commerciale. I guai per Pamela non sembrano finire.