Pamela e Sue Ellen a processo: gemelle di 'Come un gatto in tangenziale' ancora accusate di furto

Saranno giudicate con rito abbreviato il prossimo 17 settembre. L'accusa è furto con destrezza. A finire davanti al giudice sono Alessandra e Valentina Giudicessa, più note come Pamela e Sue Ellen le gemelle che interpretarono due taccheggiatrici nel film 'Come un gatto in tangenziale'.

Le due donne di Bastogi, secondo l'accusa del Pm, sono state colpevoli di un furto di occhiali da sole, del valore di 250 euro, avvenuto lo scorso aprile 2018, in un ottica in viale Giulio Cesare. Secondo quando emerso, le due avrebbero rubato e nascosto un paio d'occhiali, l'altro invece lo hanno sostituito con uno da vista "finto". Saranno giudicate a metà settembre.

Non è il primo episodio contestato alle due che hanno vestito i panni di Pamela e Sue Ellen. A febbraio scorso furono accompagnate in caserma e successivamente presso la loro abitazione in regime degli arresti domiciliari, dopo un furto commesso il 13 dicembre del 2018 ai danni di un noto esercizio commerciale di viale Europa.

Le due sorelle, dopo essere entrate nel negozio e aver distratto la commessa, avevano asportato vari capi di vestiario sottraendoli dagli scaffali e dai cassetti dell'attività commerciale per poi occultarli sotto la gonna, portandosi via 18 articoli di maglieria per un valore di 4.790 euro. A luglio del 2018, invece, furono denunciate dai Carabinieri per un furto in via Marmorata, a Testaccio.