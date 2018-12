Nel cortile della scuola con la "maria": 17enne arrestato per spaccio

Era in possesso di un grammo di marijuana il 17enne fermato per un controllo nel piazzale antistante un istituto professionale di Palombara Sabina. I carabinieri, dopo aver trovato la bustina, hanno perquisito l'abitazione del minorenne, rinvenendo altre 100 dosi della stessa sostanza, del peso complessivo di 31 grammi, oltre al materiale per il confezionamento.

Altre ispezioni e segnalazioni di minori

Sono scattate le manette per il giovane che, su disposizione della Procura per i Minorenni di Roma, è stato posto agliin attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione e del contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, i carabinieri della Stazione di Palombara Sabina e del Nucleo Operativo di Monterotondo, a seguito di ulteriori controlli nelle adiacenze dello stesso istituto scolastico, hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma altri due minori, entrambi 15enni e residenti a Guidonia Montecelio, trovati in possesso di piccole dosi l’uno di hashish e l’altro di marijuana. Sul posto, è stato individuato anche il loro pusher, un 17enne di Guidonia, che è stato denunciato a piede libero alla Procura per i Minorenni di Roma.

Durante un’ispezione delle aree limitrofe alla scuola, nascoste in un’aiuola, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 7 dosi di hashish e 2 dosi di marijuana. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni nelle scuole del territorio.