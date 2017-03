Spari a Borghesiana, con pistola rubata tenta di uccidere il figlio

Tragedia sfiorata poco dopo la mezzanotte in zona Borghesiana. Un romano 53nne, al termine di una violenta lite i cui motivi sono ancora oggetto di indagine, ha sparato tre colpi di pistola verso il figlio 19enne tentando di ucciderlo.

L'episodio è avvenuto nella casa in cui vivono. Uditi i colpi di pistola, alcuni residenti hanno chiamato il Numero unico delle emergenze ed in pochi istanti sono giunti tre equipaggi del reparto volanti.

Nell'abitazione sono stati trovati madre e figlio in evidente stato di choc che hanno raccontato i fatti. Già dai primi rilievi sono balzati all'occhio degli agenti i tre colpi di pistola esplosi che, fortunatamente, non hanno colpito il ragazzo e si sono così conficcati nel mobilio.

Il 53enne, prima dell'arrivo della Polizia di Stato, ha quindi preferito fuggire per poi essere ritrovato in un camper di sua proprietà parcheggiato non lontano dalla villetta. Il 53enne, già noto alle forze dell'ordine, una volta individuato non si è poi opposto all’arresto.

La pistola, una calibro 7.65 risultata poi rubata, era stata occultata in uno dei passaruota del camper ed è stata poi sequestrata dalla Polizia.