Manuel, Franco Bortuzzo in Questura dopo le indagini: "Grazie ai miei angeli"

Questa mattina il padre di Manuel Bortuzzo il ragazzo rimasto recentemente ferito con un colpo di pistola in zona Axa, si è recato in Questura dove ha avuto un incontro con il Questore e gli investigatori che hanno consotto le indagini sull'episodio.

Franco Bortuzzo ha avuto parole di ringraziamento per i funzionari e gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Ostia per l’impegno profuso nelle investigazioni, che in pochi giorni hanno portato all'individuazione dei responsabili del grave ferimento ed all'arresto degli stessi.

Il padre del ragazzo, che si è rivolto agli agenti definendoli "i miei angeli", ha affermato di considerare Roma un luogo dove vivrebbe, nonostante l'episodio che ha colpito il proprio figlio, da riferire a singoli "attori", probabilmente con problematiche culturali e di educazione.

Lorenzo sparava e Daniel guidava, la confessione dei due ragazzi di Acilia

Il Questore Guido Marino ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Manuel, ringraziando nel contempo gli investigatori della Polizia di Stato che, con il loro lavoro, hanno dimostrato, ancora una volta, che Roma non è una città da assimilare a modelli sudamericani, ovvero a scenari di guerra, come avventatamente dichiarato da qualcuno.