Dopo una lite colpisce il figlio con un martello: il giovane chiede aiuto e fa arrestare il padre

Dopo l'ennesima lite ha aggredito il figlio, colpendolo con un martello. I Carabinieri della Stazione di Campagnano Romano, per questo motivo, hanno arrestato un cittadino romeno, di 39 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

L'uomo, ubriaco ed al culmine dell'ennesimo litigio scoppiato per futili motivi all'interno delle mura domestiche, ha aggredito con un martello il figlio 21enne.

E' stata proprio la vittima a chiamare i Carabinieri, dopo essere riuscito a barricarsi dentro una stanza di casa, per sfuggire ad ulteriori violenze.

I militari hanno subito bloccato il reo, mentre si agitava di fronte alla porta, dietro la quale si era nascosto il giovane. Il ragazzo è stato soccorso ed accompagnato al pronto soccorso, ove è stato medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi. L'uomo è stato arrestato ed associato al carcere di Rebibbia.