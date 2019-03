Da Parigi a Roma con 40 ovuli nello stomaco: arrestata donna corriere di cocaina

Era giunta a Roma con un volo da Parigi destando subito sospetti per il suo atteggiamento nervoso la 40enne di origini peruviane arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, in azione unitamente al personale dell’agenzia doganale dell’aeroscalo di Fiumicino, l'hanno fermata per un controllo, senza però trovare nei suoi bagagli o in suo possesso quei circa 250 grammi di cocaina che invece trasportava in altro modo.





Le forze dell'ordine, per nulla convinti dell'innocenza della donna, decidono di approfondire gli accertamenti, accompagnandola presso il pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia dove, al termine di esami radiografici, si è scoperto che aveva ingerito numerosi ovuli termosaldati.

Una volta espulsi, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato ben 40 ovuli pieni di cocaina, per un peso superiore ai 250 grammi. Erano stati ingeriti poco prima di giungere presso lo scalo romano.

L’arrestata è stata infine dimessa dal pronto soccorso e portata nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.