Boccea: in attesa alla fermata del bus vede i carabinieri ed ingoia ovuli di eroina

Si aggirava con fare sospetto nei pressi della fermata autobus di via Gino Frontali, a Boccea, quando i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato lo hanno notato e sono intervenuti per un controllo. Quando ha visto i Carabinieri avvicinarsi, l’uomo, un 24enne cittadino della Guinea, domiciliato presso il C.A.R.A. di Castel Nuovo di Porto, ha avvicinato la mano verso la bocca ed ha ingoiato alcuni involucri, sperando di farla franca.

Ovuli di eroina nello stomaco

I Carabinieri insospettiti dal gesto del 24enne lo hanno bloccato e lo hanno accompagnato, in stato di fermo, presso l’ospedale Grassi di Ostia dove è stato sottoposto ad esami radiografici che hanno accertato la presenza di 6 ovuli all’interno del suo stomaco. Il pusher ha poi espulso tutti gli ovuli ingeriti e, una volta appurato che contenevano eroina, i Carabinieri lo hanno trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.