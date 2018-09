Ostiense: il furgone è un deposito, conteneva rifiuti e ciarpame

Lotta al degrado della Polizia Locale a Roma Questa mattina una pattuglia del Pronto Intervento Centro Storico ha sequestrato un furgone in via della cave Ardeatine, adibito a deposito di ciarpame e rifiuti, durante un accertamento in un mercato abusivo. Sono state identificate due persone di nazionalità rumena un uomo ed una donna di 35 anni, a cui è stato applicato un ordine di allontanamento dal territorio comunale.



Questo è solo l’ultimo di una vasta serie di controlli che questa settimana ha portato a sgomberi e bonifiche in varie zone della città.



Rimonsse anche 4 baracche da parte del gruppo Marconi sotto Ponte dell'Industria, all'Eur, dove sono state identificate due rumene. Ad entrambe è stata offerta assistenza alloggiativa, tramite la Sala Operativa Sociale, da loro rifiutata.

L’AMA sta provvedendo alla bonifica di circa 50 metri cubi di lamiere, legno, rifiuti e materiali vari. L’operazione ha permesso di ripulire anche la pista ciclabile adiacente.