Ingoia ovuli di cocaina, giovane pusher portato all'ospedale

Per sfuggire un controllo dei Carabinieri, ha ingerito due piccoli ovuli di cocaina. Due grammi di droga che nascondeva in tasca. Se l'è vista brutta un giovane pusher che, subito dopo, in preda alla paura, si è recato spontaneamente all'ospedale Grassi di Ostia, dove i sanitari hanno estratto gli involucri.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente. A Casal Palocco, invece, i Carabinieri hanno fermato un 21enne, che si trovava alla guida di un'autovettura intestata ad un suo amico, che ha fornito delle false dichiarazioni circa la propria identità personale. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.