Ostia: picchia la moglie e aggredisce gli agenti, fermato con lo spray urticante

Prima l'aggressione alla moglie, poi agli agenti di Polizia. Succede ad Ostia dove un 41enne è finito in manette. L'uomo aveva già scontato un periodo di detenzione per violenze domestiche, al termine del quale era stato riaccettato in casa dalla moglie, alla quale aveva promesso di cambiare.

Dopo un periodo di relativa calma, però, era tornato nuovamente il suo comportamento aggressivo ed intimidatorio, sfociato in vere e proprie violenze, che la donna non aveva avuto il coraggio di denunciare. Ieri, però, la situazione è nuovamente degenerata, tanto da richiedere l’intervento delle pattuglie del Commissariato Lido.

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato la donna chiusa in bagno, dove si era rifugiata per sfuggire ai colpi inferti dall'uomo per futili motivi.

Lui, un 41enne italiano, dapprima tranquillo, ha improvvisamente afferrato in bagno una lametta con la quale ha minacciato di colpire i poliziotti che, per riuscire a disarmarlo, hanno dovuto far ricorso alla spray urticante in dotazione.

L'uomo, condotto in commissariato, al termine è stato al termine arrestato per rispondere di maltrattamenti in famiglia nonché per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.