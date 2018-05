Coca Capitale ad Ostia: blitz tra i palazzi dai clan, sequestrato un fucile rubato

Un fucile rubato ad Ostia Nuova. E' quando hanno sequestrato lo scorso 30 aprile i baschi verdi della Guardia di Finanza che già da tempo attenzionavano il luogo di spaccio di piazza Gasparri. Dopo il servizio del giorno precedente della trasmissione 'Le Iene' su 'Coca Capitale' (qui il video), i finanzieri hanno perquisito uno stabile al civico 27.

L'appartamento già ripulito dopo la messa in onda del servizio televisivo era sprovvisto anche delle telecamere di videosorveglianza con le quali si proteggeva dall'arrivo delle forze dell'ordine. La perquisizione è stata effettuata quindi ai locali in uso comune del palazzo, dove all'interno di un vano sottoscola adiacente alla sala ascensori è stato rinvenuto, abilmente occultato in una intercapedine ben nascosta, un fucile semiautomatico calibro 12 e relativo munizionamento a palla e a piombo spezzato.



Il fucile risultato rubato il 2 aprile scorso nella provincia di Rieti è stato sequestrato a carico di ignoti. si proseguono accertamenti sull'arma per verificare eventuale coinvolgimenti in fatti di cronaca.