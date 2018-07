Ostia Nuova: trasforma la casa in una base dello spaccio, presa nonna pusher

Aveva trasformato il suo appartamento in una base dello spaccio. Succede ad Ostia Nuova dove una donna di 77 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Ostia dopo un blitz in via Umberto Cagni. Il blitz dopo un anomalo via vai di persone, perlopiù conosciute quali assuntori di droghe.

Dopo un accurato servizio di osservazione, i Carabinieri hanno deciso di far scattare il blitz nell'appartamento dove, con grande stupore, hanno sorpreso la nonna pusher che, da sola, gestiva la vendita al dettaglio di cocaina.

Nella casa, i militari hanno rinvenuto e sequestrato molteplici dosi di 'polvere bianca' pronte per la vendita e 200 euro ritenuti provento della sua illecita attività. La 77enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Nela serata di ieri, invece, i Carabinieri hanno fermato un cittadino turco di 34 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, mentre stava camminando lungo via Baffigo. Nel suo zaino, i militari hanno scoperto decine di dosi di marijuana che gli sono costate l'arresto. L'uomo è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida.