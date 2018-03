Ostia: scende dal bus con 15 chili di hashish nel borsone, arrestato pusher pendolare

E' sceso dall'autobus trasportando 15 chili di hashish in borsone. E' successo a piazza Gasparri, ad Ostia Nuova, dove un 50enne è stato arrestato dai Carabinieri, che hanno passato al setaccio la zona del litorale di ponente.

L'uomo trasportava la droga già suddivisa in panetti. Il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata sequestrata. Sono in corso gli accertamenti chimici per stabilire la qualità dello stupefacente.

Nella rete dei controlli sono finiti anche due pregiudicati, fermati dai Carabinieri durante un posto di controllo in via Vasco De Gama. Durante le perquisizioni eseguite con l’ausilio dei cani antidroga nella loro auto e, successivamente, nelle rispettive abitazioni, sono stati trovati in possesso di numerose dosi di cocaina, di sostanza da taglio e di un bilancino di precisione. I due uomini sono stati arrestati.

Sempre con l'accusa di spaccio è finito in manette, in un altro controllo attuato dai Carabinieri di Ostia, un altro pregiudicato. L'uomo è stato fermato alla guida della propria auto insieme ad un conoscente. A seguito di un'accurata perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto varie dosi di hashish nascoste nell'auto e una dose nella tasca dei pantaloni del passeggero.

Le verifiche estese nell’abitazione del pregiudicato hanno consentito di rinvenire ulteriori dosi di "fumo" nonché tutto il materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente è stato sequestrato, il conducente dell'auto è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il passeggero, invece, è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe.