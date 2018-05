Sorpresi a rubare nelle auto in sosta, investono militare e speronano 'gazzella' dei carabinieri

E' finito con l'arresto di un ladro il folle inseguimento avvenuto ad Ostia nel week end. Tutto è iniziato quando due nomadi di 25 e 49 anni domiciliati nell'insediamento di Castel Romano, colpevoli di razziare tra le auto in sosta di chi aveva parcheggiato vicino agli scavi archeologici di Ostia Antica.

I due avevano mandato in frantumi il finestrino di un'auto di turisti tedeschi, allontanandosi con i bagagli che erano nell'abitacolo. La scena non è sfuggita ad un Carabiniere di Ostia Antica, in quel momento libero dal servizio, che stava passando in zona.

Inseguimento ad Ostia

I ladri, scoperti, si sono precipitati nella propria auto e, per guadagnare la fuga, non hanno esitato a investire il militare. Subito scattate le ricerche dei fuggitivi coordinate dalla Centrale Operativa di Ostia: una 'gazzella' dei Carabinieri, pochi minuti dopo, li ha localizzati ma i malviventi, per evitare di essere bloccati, hanno violentemente speronato la vettura delle forze dell'ordine.

Il mezzo usato dai nomadi, danneggiato, è stato abbandonato in strada qualche chilometro più in là, ma la loro fuga è continuata a piedi lungo le campagne circostanti. I Carabinieri, grazie al supporto di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare che garantiva un'ampia visuale della zona dall'alto, hanno scovato uno dei due ladri.

Arrestato un ladro, caccia al complice

Il complice, purtroppo, è riuscito a darsi alla fuga ma è stato identificato ed è braccato. Il Carabiniere investito è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia: per lui, fortunatamente, solo tanto spavento e contusioni varie.

Nello stesso ospedale è stato accompagnato anche il nomade finito in manette che, durante la fuga, ha accusato un principio d'infarto. L'arrestato, attualmente piantonato in ospedale, non è in pericolo di vita.