Ostia, inseguimento sul lungomare: danneggiate auto in sosta

Inseguimento, nella notta, a Ostia, sul lungomare Duca degli Abruzzi. A finire in manette un 25enne originario del Cile e domiciliato nella zona di Nuova Ostia mentre altri due suoi complici sono riusciti a fuggire.

L'uomo, mentre si trovava alla guida di una vettura con targa francese, alla vista dei militari, si è dato ad una fuga, creando grave pericolo per i passanti e danneggiando alcune vetture in sosta.

Ingaggiato immediatamente l’inseguimento, i militari sono riusciti a fermare l’auto poco dopo, nel vicino lungomare e l’autista è stato bloccato e ammanettato; tuttora ricercati gli altri due occupanti che erano a bordo dell’auto con il fermato, che sono riusciti a scendere dal veicolo e a darsi alla fuga.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi capi di abbigliamento e articoli sportivi per un valore di qualche migliaio di euro nonché di una carta di credito intestata ad un’altra persona. L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida.