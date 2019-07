Ostia, incendiati i bagni pubblici. L’ira della presidente Di Pillo: “Nessuno ci fa paura”

Fiamme sul lungomare di Ponente a Ostia dove questa notte sono andati a fuoco alcuni bagni pubblici, di cui uno per disabili. Tre in tutto i servizi igienici colpiti dal rogo e che oggi giacciono nastrati e inceneriti tra spiaggia e passeggiata.

Ostia, incendiati i bagni pubblici

Prima il boato, poi le fiamme e il fumo: oggi su quel fazzoletto di sabbia restano solo pezzi carbonizzati e rabbia.

Incendio bagni Ostia, Di Pillo: “Su legalità nessuno ci ferma”

“Mentre l'Amministrazione sta lavorando per ripristinare la legalità sulle spiagge di Ostia Ponente, garantendo i servizi essenziali ai cittadini, qualcuno evidentemente non è d'accordo sulla strada intrapresa e vuole ostacolarci per lasciare spazio al malaffare. Nessuno ci fa paura e nessuno ci fermerà. Aumenteremo la nostra azione verso il cambiamento e verso la legalità” – ha tuonato sospettando il rogo doloso la presidente del Municipio X di Ostia, Giuliana Di Pillo. Ancora da accertare le cause dell’incendio.