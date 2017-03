Ostia: in casa mezzo chilo di marijuana, hashish e cocaina

Nascondeva droga in casa pronta per esserle venduta. Succede ad Ostia dove i carabinieri della Stazione di Acilia, eccezionalmente impegnati proprio sull'area del litorale, hanno arrestato un altro giovane romano, pregiudicato 24enne.

I militari lo tenevano d'occhio già da qualche giorno e l'andirivieni sospetto dalla sua abitazione era stato attentamente monitorato. Quando i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz nella casa,

il giovane è stato trovato in possesso di poco più di mezzo chilo di marijuana, circa 50 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina, nonché tutto il necessario per la loro pesatura e confezionamento in dosi. Nei suoi confronti l'Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.