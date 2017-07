Ostia, per sfuggire al controllo getta droga dal terrazzo

Per sfuggire al controllo a tentato di disfarsi della droga lanciandola dal terrazzo. In manette un 27enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Lido di Roma.

Al termine di un'attività di indagine, con una serie di pedinamenti e appostamenti, i poliziotti hanno deciso di intervenire e di perquisire l'abitazione del giovane.

Quando ieri sera hanno suonato alla sua porta ha tentato di disfarsi di un bilancino di precisione e di due pacchetti di sigarette, gettandoli dal terrazzo. Il suo movimento però, non è sfuggito agli investigatori che, hanno recuperato tutto il materiale.

All’interno di uno dei due pacchetti, vi erano nascoste 21 bustine contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 16 grammi mentre nell’altro, materiale per il confezionamento delle dosi, rinvenuto anche all’interno dell’abitazione.

In tasca invece, il giovane nascondeva 3 telefoni cellulari e 130 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita di spaccio.