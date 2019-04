Spari a Ostia: sei colpi contro il portone di una palazzina. Carabinieri sequestrano 2 pistole

Due pistole calibro 9 sequestrate. I Carabinieri di Ostia procedono nelle indagini dopo i sei colpi d'arma da fuoco esplosi contro una palazzina di via delle Ebridi, al civico 88. Le armi sono state rinvenute dai militari in un locale comune, nel complesso delle case popolari di Ostia Nuova, e ora sono in corso accertamenti per isolare eventuali impronte.

Le armi sequestrate, insieme ad alcuni cellulari, sono ora al vaglio dei Ris. Una sola avrebbe la matricola abrasa, l'altra potrebbe esser stata rubata. Tra quegli appartamenti vive anche uno spacciatore, già noto alle forze dell'ordine, e vicino agli affari degli Spada. Non si esclude che quei sei colpi di pistola siano un avvertimento per questioni di droga. Magari qualche partita non pagata, o qualche ammonimento a non alzare troppo la cresta.

Non è la prima volta che, a seguito degli arresti dei componenti della famiglia Spada, ad Ostia si torna a sparare. Prima furono gli epigoni del clan Triassi a far da capolino. Anche in quel caso il gruppo, con la figura di Marco 'Barboncino', rivale di Carmine Spada, che spiccava, non aveva esitato a sparare.

In quel caso due uomini restarono feriti. Uno dei due ha legami di parentela con il clan dei Fasciani che, con i sinti di Ostia Nuova, avevano e hanno un rapporto speciale. Per quel fatto di sangue 'Occhi a palla' finì in carcere.

Pochi giorni dopo l'agguato, con colpi di pistola esplosi nel feudo degli Spada. Fatti, questi, che danno un seguito a quell’effetto domino innescato dalla testata di Roberto Spada a Daniele Piervincenzi e ripresa dalle telecamere Rai. Da lì in poi i rivali dello storico clan di Ostia hanno iniziato a reclamare più spazio. Gli inquirenti sono al lavoro.