Spaccio a conduzione familiare, doppio blitz a Dragoncello e Ostia Antica: 4 arresti

Spaccio a conduzione familiare sul litorale di Roma. In due blitz, infatti, 4 persone sono finite in manette. I Carabinieri di Acilia hanno arrestato due persone, padre e figlio di 59 e 34 anni, entrambi già con precedenti e residenti a Dragoncello.

I due avevano attirato l’attenzione dei militari a causa di un insolito andirivieni di persone provenire dalla propria abitazione, alcune delle quali noti assuntori di stupefacenti. Ieri i militari hanno effettuato il blitz che ha consentito di rinvenire, occultati nel giardino dell’abitazione, oltre 500 grammi di hashish, la somma contante di 1160 euro, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Sono scattate le manette ai polsi dei 2 pusher che, in attesa dell’A.G., sono stati trattenuti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione.

I Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno invece arrestato, su disposizione del Tribunale di Spoleto, una coppia di coniugi romani, già sottoposti agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due erano stati individuati, pochi giorni prima, dagli stessi militari che, dopo aver perquisito la loro abitazione, li avevano trovati in possesso di 300 grammi di droga, fra marijuana e hashish, 1000 euro in contanti, e il materiale necessario per pesare e confezionare lo stupefacente. I due coniugi, dopo l’arresto sono stati accompagnati rispettivamente presso le carceri di Regina Coeli e Rebibbia Femminile.