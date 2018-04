Ostia: nell'armadio nasconde droga pronta per lo spaccio, arrestato 24enne

Cocaina e hashish in casa pronte per lo spaccio ad Ostia. Questo il risultato di un'operazione antidroga condotta dagli agenti del Commissariato Lido, diretto da Fabio Abis e che ha portato all'arresto di un 24enne.

Gli investigatori del commissariato, nel corso dei quotidiani servizi antidroga effettuati, hanno constatato un insolito andirivieni di tossicodipendenti nei pressi di uno stabile di Ostia, ipotizzando che la loro presenza potesse essere legata alla presenza di un pusher.

Organizzato un servizio con l’ausilio delle unità cinofile, i poliziotti hanno passato al setaccio le abitazioni della zona fin quando il cane Yago, transitando davanti ad una di esse, ha segnalato la probabile presenza di droga all’interno.

Ed in effetti, nel corso della successiva perquisizione effettuata, nascosta sopra ad un armadio, sono stai trovati 30 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish sequestrati. Il giovane, peraltro già gravato da svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto. Dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.