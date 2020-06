Ostia, aggredisce l'ex compagno: lui si barrica in camera e la fa arrestare

A Ostia una donna di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri: è ritenuta responsabile di una violenta aggressione nei confronti dell'ex compagno.

I militari hanno accertato che la donna, dopo averlo molestato telefonicamente, era riuscita a introdursi nella sua abitazione con uno stratagemma, spintonando la madre convivente dell'uomo e costringendo quest'ultimo a rinchiudersi dentro la camera da letto.

L'arrivo dei carabinieri ad Ostia

Intervenuti sul posto, i militari hanno raccolto la denuncia dell'uomo il quale ha riferito della situazione di violenza in cui si è trovato a essere vittima, raccontando come anche in un'altra recente occasione era stato oggetto di minacce verbali con un coltello da parte dell'ex fidanzata che nell'occasione lo ha colpito con uno schiaffo al volto, procurandogli ferite all'occhio. La donna è stata arrestata ed accompagnata al carcere romano di Rebibbia.