"Aiuto, sta picchiando mia madre": figlio denuncia padre violento e lo fa arrestare

Accecato dalla gelosia ha inveito contro la moglie, l'ha spintonata contro una porta a vetro procurandone la rottura e poi le ha lanciato in testa il telefono cellulare.

Succede ad Ostia. A chiamare il 112 uno dei figli minori della coppia: ad intervenire tempestivamente una pattuglia del commissariato di Ostia ed una del Reparto Volanti che ha quindi bloccato l'uomo, un polacco di 49 anni.

La vittima, per non innervosire ulteriormente il marito, non aveva mai formalizzato la denuncia, nonostante i vari interventi delle forze dell'ordine in diverse circostanze.

Grazie al 'Protocollo Eva' della polizia di Stato, avuti 10 giorni di prognosi, la donna ha trovato così il coraggio per mettere nero su bianco quanto stava subendo ormai da anni. Il marito violento è stato arrestato e portato a Regina Coeli.