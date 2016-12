Cronaca Ostia / Via Capo Poro

Ostia, 13 chili di droga nella cantina di un palazzo: arrestato 19enne

Hashish, marijuana, cocaina ed eroina per oltre 13 chili sono stati trovati e sequestrati dagli agenti del commissariato di Ostia in una cantina in via Capo Poro, a 350 metri dalla caserma della Guardia di Finanza