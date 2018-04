"State curando male mio figlio": tenta di strangolare dottoressa e la minaccia di morte

Primi gli insulti, poi l'aggressione. Attimi di tensione all'ospedale Sant'Andrea di Roma quando un 72enne ha dato in escandescenza. Accecato dall'ira, avendo da ridire su come stavano curando il figlio, l'anziano di origini calabresi si è scagliato contro la dottoressa in turno, durante il colloquio pomeridiano, presso l'ospedale.

"State curando male mio figlio", "Vi ammazzo". La dottoressa è stata prima minacciata di morte e poi si è vista stringere le mani al collo da parte dell'uomo che ha fatto poi perdere le proprie tracce.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone sono immediatamente intervenuti, su richiesta del personale sanitario presente e, dopo aver raccolto informazioni utili, hanno rintracciato il padre violento e lo hanno bloccato. Portato in caserma, il 72enne è stato denunciato in stato di libertà, per lesioni personali e minacce.