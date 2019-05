Ospedale San Giovanni: con il bisturi in mano aggredisce due dottoresse. "Stanno bene"

Minacce di morte con un bisturi a due dottoresse dell'ospedale San Giovanni di Roma impegnate, durante il turno di notte, a salvare un paziente in crisi respiratoria. Convinto, nel suo stato di alterazione, di non essere adeguatamente assistito l'uomo le ha aggredite.

Sul caso l'azienda ospedaliera ha specificato, in una nota, che le due donne "non hanno subito danni fisici". L'episodio, si legge, "non è avvenuto in Pronto soccorso, dove il paziente era stato già assistito per 2 giorni", ma in reparto.

L'uomo, "ricoverato nel reparto di IV Medicina, ha improvvisamente mostrato segni di agitazione, aggredendo verbalmente due dottoresse e agitando un bisturi. Le dottoresse non hanno subito danni fisici. Il personale del reparto prima e della vigilanza poi sono intervenuti tempestivamente in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine".

"I medici stanno procedendo a fornire l'assistenza necessaria alla risoluzione dei problemi clinici, fisici e psichici, presentati dal paziente", conclude la nota del San Giovanni Addolorata di Roma.